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Атаки на энергообъекты причинили Украине ущерб в $1 млрд

Глава Минэнерго Галущенко оценил ущерб от ударов по объектам Украины в $1 млрд

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил ущерб от ударов по энергообъектам страны в $1 млрд. С этим заявлением он выступил в эфире единого телемарафона.

По словам Галущенко, энергосистема страны держится благодаря ветряным и солнечным генераторам.

«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой», — пояснил он.

До этого сообщалось, что на Украине не успели восстановить все разрушенные зимой энергообъекты.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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Операция на Украине
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