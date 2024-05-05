Израиль перекрыл пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа

Израильские войска перекрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом» на границе еврейского государства и сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Пропускной пункт «Керем-Шалом» расположен на юго-восточном участке границы Израиля и сектора Газа. Он имеет важное значение, так как через него в палестинский анклав попадают грузовики с гуманитарной помощью. Однако в настоящее время работа объекта приостановлена.

«КПП «Керем-Шалом» закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью», — говорится в заявлении.

5 мая министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что в ближайшее время военнослужащие страны начнут операцию в городе Рафахе. Населенный пункт находится на границе сектора Газа и Египта.

По словам главы военного ведомства, еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС достичь какой-либо сделки по прекращению огня. В связи с этим Израиль намерен перейти к интенсивным боевым действиям в городе Рафахе и иных районах сектора Газа, подчеркнул он.

Ранее Израиль передал США детали готовящейся операции в городе Рафахе.