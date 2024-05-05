Неизвестный оставил свечу без присмотра и сжег деревянную церковь

Жители румынского уезда лишились деревянной церкви после того, как кто-то оставил свечу без присмотра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба.

Инцидент произошел в деревне Гионкань. По словам смотрителя, здание спасти не удалось.

«Вероятной причиной пожара была определена зажженная свеча, оставленная без присмотра», – поделились в инспекции.

В комментарии для журналистов представитель ИЧС уезда сообщил, что во время произошедшего никто не пострадал. Пожар и его последствия ликвидировали работники бригады водяного и пенного пожаротушения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

До этого на Ставрополье подростки сожгли «Новый завет» в мангале. По словам самих задержанных, они нашли книгу под забором и не поняли, что в ней содержится. Несмотря на это, на видео они называют том «божественным».

Ранее в Перми пенсионер оставил без присмотра церковную свечу в квартире и устроил пожар.