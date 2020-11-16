На Дону столкнулись два теплохода
Карина Казанцева
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В Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода, пишет РИА «Новости» со ссылкой на московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, теплоход «Волга - 4007» навалился на теплоход «Междуреченск». Суда получили повреждения корпусов. Пострадавших или разлива нефтепродуктов нет.
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