В Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода, пишет РИА «Новости» со ссылкой на московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, теплоход «Волга - 4007» навалился на теплоход «Междуреченск». Суда получили повреждения корпусов. Пострадавших или разлива нефтепродуктов нет.

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