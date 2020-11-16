На Украине от коронавируса скончался ключевой следователь ГБР по делам Майдана

Следователь государственного бюро расследований Украины Андрей Ена, который занимался делом о расстреле протестующих на Майдане, скончался от коронавируса. Сообщение об этом появилось на странице Facebook украинской Адвокатской совещательной группы.

«11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ена занимался делом о расстреле протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

Ранее ГБР Украины объединило все эпизоды насилия над участниками Евромайдана 2013-2014 года в единое уголовное дело. В нем насчитывается около 90 уголовных производств.

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