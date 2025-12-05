На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Омска осудили за одобрение атаки беспилотников в соцсетях

Омский суд приговорил женщину к трем годам колонии за оправдание атаки дронов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Омский суд назначил местной жительнице три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за одобрение в социальных сетях атаки беспилотников на один из регионов России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Помимо этого, суд лишил осужденную на три года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в соцсетях. В доход государства была конфискована использованная для комментария мобильная техника.

Женщина признана виновной в оправдании терроризма. По данным суда, в апреле 2024 года она оставила под видеозаписью нападения беспилотников одобрительный комментарий. Свою вину осужденная признала полностью. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

До этого Южный окружной военный суд осудил на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм. Суд установил, что в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным убеждениям перевел со своего банковского счета 1 тысячу рублей, чтобы оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее в Белгородской области задержали украинца по подозрению в оправдании терроризма.

