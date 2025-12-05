На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона

Дональд и Мелания Трамп зажгли огни на рождественской ели в Белом доме
close
Tom Brenner/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп и первая леди США Мелания в парке на южной стороне Белого дома зажгли огни на праздничной ели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Дерево было привезено из Вирджинии. Право передать ель получила ферма, которая выиграла национальный конкурс.

Гостей мероприятия до появления американского президента развлекали звезды американской эстрады.

Рождество в США отмечают 25 декабря. Такая церемония проводится более ста лет, первым огни на рождественской елке зажег Калвин Кулидж в 1923 году.

28 ноября в США прошел День благодарения. В канун праздника в Белом доме прошла ежегодная церемония помилования индейки — одна из самых узнаваемых президентских традиций. Дональд Трамп провел ее на лужайке Белого дома в присутствии гостей, журналистов и представителей Национальной федерации производителей мяса индейки.

В центре внимания оказались две птицы — Гоббл и Уоддл, выращенные в Северной Каролине и заранее подготовленные к этому мероприятию. Обе индейки весят свыше 50 фунтов (около 22,6 кг) и входят в число самых крупных птиц, когда-либо представленных для президентского помилования.

Ранее Вэнс угостил американских военных тортами в виде креста, индейки и Библии.

