Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 800 тысяч

Более 800 тыс. жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные немецкого института Роберта Коха.

Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в ФРГ увеличилось на 10 824. Общее число заражений достигло 801 327.

За последние сутки жертвами инфекции стали еще 62 пациента. Общее число летальных случаев составило 12 547.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших COVID-19, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19.

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