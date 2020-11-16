Новый глава Минтранса заболел COVID-19, Нерадько назначен врио

У нового главы Минтранса РФ Виталия Савельева диагностирован коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Теперь Савельев должен соблюдать самоизоляцию.

«Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько», — говорится в сообщении.

Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября, на этом посту он сменил Евгения Дитриха. Савельеву 66 лет.