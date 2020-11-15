Источник рассказал подробности о пожаре в историческом здании в центре Москвы

Источник в экстренных службах раскрыл подробности о пожаре в историческом здании начала XX века. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшие на место спасательные службы провели эвакуацию людей из горящего здания на Большой Дорогомиловской улице.

Затем пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв м, после чего пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник заявлял, что причиной ЧП стало возгорание мусора на чердаке.

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