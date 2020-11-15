Историческое здание начала XX века горит в Москве

В Москве пожар вспыхнул в историческом здании начала XX века. Об этом сообщается в Twitter канала «360» со ссылкой на источник.

СМИ уточняет, что ЧП произошло на Большой Дорогомиловской улице.

По предварительным данным, на чердаке здания загорелся мусор. Собеседник добавил, что огонь распространяется.

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