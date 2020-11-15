В немецкий участок на выборах главы Молдавии поступил звонок о минировании

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии рассказало, что в немецкий участок, который был открыт для приема голосов на выборах президента Молдавии, поступил звонок о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство уточнило, что работа участка №1 в городе Франкфурт-на-Майне была заблокирована.

По словам представителей министерства, спецслужбы проводят проверку этой информации и осмотр помещения.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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