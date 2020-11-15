Неизвестные избили бывшего главу обанкротившейся компании «ВИМ-Авиа» в Москве

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября на улице Васильцовский Стан. Неизвестные ударили мужчину 1990 года рождения по голове тяжелым предметом и скрылись. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностированы открытая черепно-мозговая и лицевая травма, перелом челюсти и другие повреждения.

По данным «РЕН», был избит бывший гендиректор авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрей Лайко.

«Неизвестные проломили голову бейсбольной битой Андрею Лайко на улице Васильцовский Стан в Москве, в результате чего тот госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщает издание.

В пресс-службе столичной полиции личность пострадавшего не назвали. Там отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение умышленного вреда здоровью».

«ВИМ-Авиа» — бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово. Она завершила полеты осенью 2017 года из-за крупной финансовой задолженности.