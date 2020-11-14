Дед Мороз сократит новогоднее путешествие из-за COVID-19

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга может сократить свое традиционное новогоднее путешествие по регионам из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявили в его пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Дед Мороз подготовит поздравления для тех городов, в которых не сможет побывать перед Новым Годом, поздравления будут опубликованы в официальных аккаунтах, отметили в пресс-службе.

В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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