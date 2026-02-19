Дмитриев: Клинтон становится активной перед расплатой за мистификацию Russiagate

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, почему бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон «никому не нравится». Комментарий об этом Дмитриев оставил в соцсети X.

«Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году - ред.)», — написал Дмитриев, комментируя публикацию Клинтон.

По мнению Дмитриева, Клинтон надеется на поддержку общества, но при этом отключает комментарии.

15 февраля Клинтон назвала позицию нынешней американской администрации по украинскому конфликту «позорной».

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава государства Барак Обама и Хиллари Клинтон должны заплатить высокую цену за создание фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

