Баннеры болельщиков Петросян осматривают перед выступлением фигуристки

Стюарды осматривали баннеры болельщиков Петросян перед ее выступлением на ОИ

Сотрудники арены осматривают баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом ее выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Стюарды обратили внимание на крупноформатный плакат, который фанаты подготовили для поддержки фигуристки. Болельщиков попросили растянуть полотно по горизонтали, после чего разрешили занять места на трибуне.

10 февраля группа российских болельщиков принесла на выступление фигуриста Петра Гуменника триколор. По их словам, они согласовали этот момент с работниками арены и не получили отказа.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько четверных прыжков заявила Петросян в произвольной программе на ОИ-2026.