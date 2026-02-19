Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Спорт

Баннеры болельщиков Петросян осматривают перед выступлением фигуристки

Стюарды осматривали баннеры болельщиков Петросян перед ее выступлением на ОИ
Yara Nardi/Reuters

Сотрудники арены осматривают баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом ее выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Стюарды обратили внимание на крупноформатный плакат, который фанаты подготовили для поддержки фигуристки. Болельщиков попросили растянуть полотно по горизонтали, после чего разрешили занять места на трибуне.

10 февраля группа российских болельщиков принесла на выступление фигуриста Петра Гуменника триколор. По их словам, они согласовали этот момент с работниками арены и не получили отказа.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько четверных прыжков заявила Петросян в произвольной программе на ОИ-2026.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!