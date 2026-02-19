Размер шрифта
Песков отреагировал на «требования» Каллас к России

В Кремле прокомментировали документ с требованиями к РФ, распространяемый в ЕС
Александр Казаков/РИА Новости

Полномочия главы евродипломатии Каи Калас не являются лучшим периодом для дипломатии Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявления Каллас, которая распространила среди государств — членов ЕС документ с требованиями к России по Украине. Среди этих требований было создание демилитаризованной зоны в регионах, вошедших в состав России за время СВО. Информацию об этом опубликовало издание «Страна.ua»

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — сказал Песков.

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине в Женеве.

Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались анонсировать место следующих переговоров по Украине.
 
