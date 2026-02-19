Рязанского медиаменеджера арестовали по подозрению в финансировании экстремистской организации

В Рязани арестовали бывшего главреда портала YA62.RU Александра Мойсеюка по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает издание.

«Жена экс-главреда Анастасия забила тревогу 17 февраля, когда Александр вышел из дома на Троллейбусном переулке за водой и не вернулся. Как позже выяснилось, в тот же день его задержали сотрудники правоохранительных органов. Официально об этом стало известно лишь 18-го числа», — говорится в материале.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 39-летний мужчина заключен под стражу на два месяца.

«Следователем отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.

Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

Ранее мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий с оправданием терроризма.