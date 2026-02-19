Размер шрифта
В Башкирии пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой

В Башкирии мужчина с ножом и муляжом гранаты напал на полицейских
Global Look Press

В Альшеевском районе Башкирии суд приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за хулиганство, угрозы и насилие в отношении полицейских. Об этом сообщает прокуратура республики.

В октябре 2025 года пьяный сельчанин расколотил четыре машины соседей потом пришел в гости к матери, схватил нож и угрожал ей и сестре расправой. Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник отказался подчиниться и стал размахивать перед ними ножом и макетом гранаты, угрожая применением насилия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый получил три года лишения свободы.

До этого жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения. Городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее петербуржец покусал сотрудника метрополитена.
 
