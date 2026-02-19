Размер шрифта
Пьяный петербуржец устроил дебош в бане и угрожал сотруднице

В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в бане и угрожал сотруднице
Telegram-канал Росгвардия Петербурга

В Петербурге 40-летний мужчина устроил дебош в банном комплексе. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля на улице Ольги Форш. Пьяный мужчина вел себя вызывающе в расположенном там банном комплексе, а на замечание администратора он ответил угрозами физическим устранением. После этого дебошир ногой разбил стекло входной двери — сотрудница нажала тревожную кнопку.

Прибывший на место происшествия наряд задержал 40-летнего ранее судимого правонарушителя и доставил в полицию. Сумма ущерба, нанесенного действиями дебошира, на данный момент устанавливается.

До этого пьяный мужчина справил нужду и устроил дебош в офисе банка в Сургуте. Кроме того, мужчина угрожал окружающим физическим устранением.

Ранее в Шереметьево мужчина устроил дебош на борту и задержал высадку пассажиров.
 
