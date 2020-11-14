В Ереване проходит акция в память о погибших в Карабахе

На площади Свободы в Ереване проходит акция в память о погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, видеозапись опубликована на YouTube-канале издания Sputnik Армения.

На кадрах видно, как участники акции зажигают свечи в память о погибших.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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