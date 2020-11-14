В крымском мужском монастыре произошел пожар
Антон Демидов
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На территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией в пятницу, 13 ноября, случился пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диспетчера городского управления МЧС.
Он отметил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. По словам диспетчера, пожар уже потушили.
«Горела хозяйственная постройка. Сам монастырь не горел», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания составила 55 кв. м.
Этот монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием.
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