Мясников назвал способ защиты от пневмонии

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как обеспечить себе защиту от пневмонии. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Он подчеркнул, что в группе риска находятся пожилые люди, пациенты с ожирением, а также те, кто имеет хронические заболевания.

По его словам, этим гражданам следует сделать прививки «от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть».

Врач подчеркнул, что вакцинация не обеспечивает защиту на 100%, однако она облегчает течение заболевания.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», — заключил Мясников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мясников опроверг мифы о вредных продуктах

— Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавируса

— Мясников рассказал о трех видах коронавируса