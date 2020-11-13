На Урале заболевшая COVID-19 женщина получила штраф за заражение родных

Заболевшая коронавирусом SARS-CoV-2 местная жительница получила штраф за заражение родных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было вынесено Байкаловским районным судом Свердловской области.

Женщина получила штраф в размере 25 тыс. рублей. По данным Талицкого отдела управления Роспотребнадзора, жительница проигнорировала постановление об обязательной госпитализации, что понесло вред здоровью членов ее семьи, среди которых 80-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей.

В управлении добавили, что позднее положительные анализы на COVID-19 получили пожилая женщина и ребенок, однако оштрафованная отказалась повторно.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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