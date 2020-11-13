Самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По его словам, речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», он направлялся без груза в Вену.

«После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров», — рассказал источник.

На борту находились 14 человек. Предварительно, никто не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. В результате происшествия у самолета частично разрушены шасси и крылья.

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