Самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска
В новосибирском аэропорту Толмачево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.
По его словам, речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», он направлялся без груза в Вену.
«После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров», — рассказал источник.
На борту находились 14 человек. Предварительно, никто не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. В результате происшествия у самолета частично разрушены шасси и крылья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
— Самолет с 94 пассажирами совершил жесткую посадку в Усинске
— Самолет совершил аварийную посадку во Внуково с открытой стойкой шасси