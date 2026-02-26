В Чите лесовоз врезался в жилой дом, три человека не выжили

112: в Чите лесовоз врезался в частный дом

В Чите несколько человек пострадали в аварии с участием лесовоза. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, у транспортного средства, предположительно, отказали тормоза, из-за чего оно протаранило жилой дом.

На кадрах с места заметно, что машина снесла часть забора. Серьезные повреждения получил дом, сам лесовоз повалился около него.

В результате пострадали четыре человека, но спасти удалось только одного. На данный момент он находится в больнице.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Точные причины произошедшего устанавливаются.

До этого подобный случай произошел в Архангельской области. По данным ГИБДД региона, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала на обочину и протаранила забор и жилой дом.

В аварии пострадали пять человек, из них трое не выжили, среди них – юноша 2009-го года рождения. Остальным оказали помощь.

Ранее в Подмосковье водитель врезался в жилой дом с человеком внутри.