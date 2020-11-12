В Минске на «Площади перемен» прошла минута молчания
Валерия Исполатова
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На «Площади перемен» в Минске, где был избит до смерти житель города Роман Бондаренко, прошла минута молчания, пишет TUT.BY.
По информации канала, на площадь съехались люди из разных районов белорусской столицы. Они несут цветы к месту трагедии и скандируют «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», 'Трибунал!'.
После минуты молчания минчане подняли вверх руки со знаком виктори.
Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».
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