Следователи возбудили дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском. Об этом сообщает РИА «Новости».
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что дело было возбуждено по статье о халатности.
Она добавила, что уголовное производство было инициировано по результатам доследственной проверки.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что на улице в Дзержинском прорвалась труба. В результате ожоги получили четыре ребенка, они госпитализированы. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии мог стать гидроудар.
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