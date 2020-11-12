Следователи возбудили дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что дело было возбуждено по статье о халатности.

Она добавила, что уголовное производство было инициировано по результатам доследственной проверки.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что на улице в Дзержинском прорвалась труба. В результате ожоги получили четыре ребенка, они госпитализированы. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии мог стать гидроудар.

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