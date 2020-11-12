ЕС зарезервировал 225 млн доз вакцины от коронавируса Curevac

Евросоюз зарезервировал 225 млн доз будущей вакцины от коронавируса Curevac. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу немецкой компании-производителя Франца-Вернера Хааса.

«Нас запросили из ЕС о резервировании 225 миллионов доз», — сказал он.

По его словам, для ЕС есть опция резервирования еще 180 млн доз препарата.

Хаас отметил, что переговоры о поставках вакцины идут и с другими регионами.

CureVac начала разработку вакцины от коронавируса в январе 2020 года. В настоящий момент проводится вторая фаза испытаний препарата, третью планируют начать до конца текущего года.

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