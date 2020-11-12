Полиция задержала более 60 человек на митинге за отставку Пашиняна
Более 60 человек были задержаны на оппозиционном митинге в Ереване за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.
«В полицейские отделения доставлены 62 человека», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что все они были задержаны в рамках уголовного дела. Его содержание пока не уточняется.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако акции в крупных городах Армении пока не прекращаются.
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