ВОЗ призывает приравнять вакцины от COVID-19 к мировому достоянию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны стать мировым достоянием. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, зарегистрированные для вакцинации препараты не должны превращаться в продукцию для частного пользования граждан отдельной страны.

Он указал на приоритетность честного распределения вакцин, а также других лекарственных средств, разработанных для лечения коронавирусной инфекции.

Гендиректор ВОЗ призвал страны к глобальной солидарности вместо намерения преследовать частные интересы, чтобы не «оставить за бортом» ряд людей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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