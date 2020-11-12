Протестующие в Ереване направились к зданию СНБ

Участники акций протестов в Ереване, которые выступают с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направились к зданию Службы нацбезопасности страны. Об этом сообщает Sputnik Армения.

СМИ уточняет, что группы людей следуют от института Матенадаран.

Издание также добавило, что в здании СНБ находятся организации протестных маршей, которые были задержаны силовиками ранее. Их освобождения намерена добиваться оппозиция.

«В этом виноват один человек, и он должен уйти. Армянский народ не должен чувствовать того стыда, который испытывает сейчас», — сказал депутат «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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