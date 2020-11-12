Власти Владимирской области заявили о нехватке коек для больных COVID-19

Директор депздрава Владимирской области Елена Утемова заявила, что в регионе практически закончились койки для приема пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Так, по словам чиновницы, в области в настоящий момент развернуто 1 264 места для больных с COVID-19, что существенно превышает установленный федеральными властями норматив в 0,5 койки на 1 000 жителей региона.

«У нас уже развернутый коечный фонд составляет 186% от коечного норматива, и мы понимаем на сегодняшний день, что данный коечный фонд для нас не является достаточным», — объяснила Утемова.

Она добавила, что сейчас в области занятой остается 1 151 койка для инфицированных — около 91% от общего количества мест, и в скором времени пациентов будет некуда принимать.

Так, на следующей неделе власти Владимирской области смогут развернуть лишь 125 коек, после этого новые места появятся в регионе не ранее начала декабря, отметила Утемова.

По последним данным, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 10 918 случаев заражения коронавирусом, погибли 277 пациентов.

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