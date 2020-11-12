Источник назвал причиной прорыва трубы в Дзержинском гидроудар
Катерина Медведева
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Гидроудар мог стать причиной прорыва трубы горячего водоснабжения с кипятком в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что также рассматриваются и другие версии, среди которых износ трубы и технологические нарушения.
Ранее сообщалось, что на улице в Дзержинском прорвалась труба. В результате ожоги получили четыре ребенка, они госпитализированы.
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