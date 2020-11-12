Датское правительство отказалось от массового истребления норок

Власти Дании отказались от массового истребления всей популяции норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Об этом заявил министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство сделает все возможное для спасения животных.

«Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест», — сказал Енсен.

Ранее правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных. В дальнейшем власти страны пожалели о своем решении, так как оно вызвало широкий резонанс в обществе и многие потребовали отставки Енсена.

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