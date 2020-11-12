Главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса

Главы российских регионах должны при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, руководителям субъектов поручено обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в регионах. В случае необходимости главы этих регионов могут ввести ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости COVID-19. При этом не должно быть допущено негативных экономических последствий.

Результаты мониторинга должны быть переданы Роспотребнадзору до 16 ноября текущего года, в дальнейшем — еженедельно.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 31 593 человек, вылечились — 1 369 357 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с коронавирусом в России

— Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн

— В Кузбассе медик заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины