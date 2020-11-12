На северо-востоке Москвы загорелись два этажа склада
Антон Демидов
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Два этажа склада горят на северо-востоке Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.
Пожар вспыхнул по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7.
Как рассказали в министерстве, возгорание происходит на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания.
«Общая площадь пожара около 100 квадратных метров», — сообщили в в пресс-службе ведомства.
В МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
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