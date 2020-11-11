Муфтий Чечни оценил решение духовного управления мусульман по межконфессиональным бракам

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал богословское заключение Духовного управления мусульман России, касающегося запрета на заключение браков между мусульманами и представителями иной веры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое мнение является общеизвестной истиной в исламском мире.

«Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание. — «Газеты.Ru») с немусульманкой запрещен», — сказал Межиев.

Он отметил, что в данном вопросе нет разногласий, споров и предмета для обсуждения. Однако муфтий добавил, что некоторые допускают подобные браки, но при определенных обстоятельствах.

Межиев подчеркнул, что данное заключение служит для укрепление духовных основ семьи, а также снижения числа разводов и внутренних разногласий.

Ранее в Духовном управлении мусульман России вынесли богословское заключение о запрете браков мусульман с представителями другой веры.

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