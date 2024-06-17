Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья с младенцем заблудились при спуске с горы в Шерегеше

В Кузбассе семья с семимесячным младенцем заблудилась при спуске с горы

close
100%
«Агентство по защите населения и территории Кузбасса»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

В Шерегеше заблудилась семья с маленьким ребенком, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса в Telegram-канале.

В Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль. От медицинской помощи спасенные отказались.

До этого сообщалось, что спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в Агурском ущелье, турист получил ушиб плеча и травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Травмированного туриста обнаружили неподалеку от верхнего Агурского водопада, пострадавшего положили на носилки и вынесли к выходу из ущелья, где передали медикам. Спасенный не смог назвать свое имя и фамилию, поскольку находился в неадекватном состоянии. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

Ранее в Сочи турист отправился в горы и пропал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами