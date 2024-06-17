Семья с младенцем заблудились при спуске с горы в Шерегеше

В Шерегеше заблудилась семья с маленьким ребенком, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса в Telegram-канале.

В Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль. От медицинской помощи спасенные отказались.

До этого сообщалось, что спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в Агурском ущелье, турист получил ушиб плеча и травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Травмированного туриста обнаружили неподалеку от верхнего Агурского водопада, пострадавшего положили на носилки и вынесли к выходу из ущелья, где передали медикам. Спасенный не смог назвать свое имя и фамилию, поскольку находился в неадекватном состоянии. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

Ранее в Сочи турист отправился в горы и пропал.