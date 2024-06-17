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В ростовском СИЗО-1 не хватает 30% от необходимого штата сотрудников

Mash: в СИЗО-1 в Ростове не хватает 76 сотрудников

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Федор Ларин/РИА Новости

В ростовском СИЗО-1, где террористы захватили заложников, не хватает 76 сотрудников, или 30% от необходимого штата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники во ФСИН.

По информации Telegram-канала, исправительное учреждение не пользовалось популярностью у соискателей.

«Общая нехватка сотрудников по региону — 1186 человек или 24,6%. И это плохой показатель. Грубо говоря, в СИЗО-1 накануне не было каждого третьего сотрудника», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в следственном изоляторе, где утром 16 июня террористы взяли в заложники сотрудников УФСИН, начались обыски.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

В ходе штурма силовики ликвидировали террористов.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ (организация запрещена в России).

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Захват заложников в Ростове
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