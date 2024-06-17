Войска РФ получили новую партию самолетов-бомбардировщиков

Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны России новую партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха, передает ТАСС.

Отмечается, что бомбардировщики были переданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа, после проведения комплекса заводских испытаний.

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

10 июня Ростех поставил Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Самолет был разработан ПАО «Яковлев» и оснащен современным комплексом БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования), таким же, как у новейших боевых самолетов.

«Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» / «воздух-земля», — сообщили в корпорации.

Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации.