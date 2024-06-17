Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Войска РФ получили новую партию самолетов-бомбардировщиков

Ростех: ВС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

close
100%
Михаил Ходарёнок/«Газета.Ru»

Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны России новую партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха, передает ТАСС.

Отмечается, что бомбардировщики были переданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа, после проведения комплекса заводских испытаний.

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

10 июня Ростех поставил Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Самолет был разработан ПАО «Яковлев» и оснащен современным комплексом БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования), таким же, как у новейших боевых самолетов.

«Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» / «воздух-земля», — сообщили в корпорации.

Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами