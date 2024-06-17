В Москве выпадет град

В Москве после полудня и до конца дня ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По предварительным данным, в ночь на 17 июня в отдельных районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в плохую погоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Согласно информации Гидрометцентра РФ, 17 июня температура воздуха в Москве составит от +25°C до +27°C. Однако в ночь на 18 июня в городе заметно похолодает — столбики термометров будут показывать до +17°C.

13 июня в некоторых районах российской столицы всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. В частности, на территории Северо-Восточного административного округа (СВОА) из-за ливня выпало 70 миллиметров осадков. На втором и третьем местах по этому показателю оказались Северный административный округ (САО) и Западный административный округ (ЗАО) — здесь выпало 68 и 43 миллиметра осадков соответственно.

Ранее в Росгидромете объяснили, почему некоторые регионы страны накрыли ливни с грозами.