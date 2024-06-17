Центробанк лишил лицензии «Автоградбанк»

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк». Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с нарушением данным акционерным обществом федеральных законов в банковской сфере и нормативных актов самого Банка России. За последний год финансовый регулятор неоднократно применял меры в отношении «Автоградбанка», включая ввод ограничений на осуществление ряда банковских операций.

Также организация позволяла себе нарушать требования законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, акционерное общество уличили в нарушении законодательства в области противодействия финансированию терроризма.

«На протяжении длительного периода времени деятельность АО «Автоградбанк» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов <...>. При этом формальное соблюдение требований к достаточности капитала зачастую обеспечивалось за счет схемных операций», — говорится в публикации.

На этом фоне финансовый регулятор решил лишить организацию лицензии на осуществление банковской деятельности. Соответствующий приказ № ОД-947 был подписан 17 июня.

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