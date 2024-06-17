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Медведев заявил о желании многих государств присоединиться к БРИКС

Медведев: несколько десятков стран хотят присоединиться к БРИКС

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Несколько десятков стран изъявили желание присоединиться к БРИКС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на межпартийном форуме БРИКС, передает РИА Новости.

По его словам, к БРИКС хотят присоединиться такие страны, как Таиланд и Вьетнам.

Также Медведев заявил, что странам БРИКС необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать.

По словам политика, США и их союзники стремятся зарабатывать всеми возможными способами и в то же время сохранить возможность диктовать свои условия всему миру. России и многим другим странам не нравится такое положение вещей, подчеркнул политик.

На прошлой неделе Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла.

Ранее Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».

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