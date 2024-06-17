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Российские войска поразили расположение и технику ВСУ в Днепропетровской области

РИА: удары нанесены по расположению и технике ВСУ в Днепропетровской области

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Alina Smutko/Reuters

По расположению и военной технике украинской армии в Днепропетровской области 16 июня были нанесены удары. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Речь идет о расположении и технике, которые находились в районах населенных пунктов Марганец и Покровск.

«Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца», — заявил Лебедев, уточнив, что «прилетело» по дому на берегу Днепра, где «без разрешения владельцев поселились военные».

Он добавил, что в Покровске «все дома занимают» украинские военные. По его словам, удар в этом населенном пункте нанесли по хозяйственному строению, где стоял военный пикап, оснащенный турелью и крупнокалиберным пулеметом.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога действует в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по расположению ВСУ в Запорожской области.

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