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Стало известно о задержании ректора Воронежского госуниверситета

«Абирег»: ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого задержали по подозрению в даче взятки

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Российский союз ректоров

Сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе задержали ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Абирег».

По информации журналистов, мужчину взяли под стражу в Москве и на выходных доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела.

«Информацию изданию подтвердили сразу три источника: в силовом блоке, адвокатском сообществе и региональной власти», — говорится в публикации.

В первое время никаких сведений о том, в чем обвиняют Ендовицкого, не поступало. Но позже журналисты выяснили, что ректору университета вменяют дачу взятки.

Следствие считает, что мужчина совершил правонарушение в феврале 2022 года. Однако другие подробности не уточняются.

Как отметили авторы материала, министерство образования РФ уже могло дать указания об увольнении Ендовицкого с поста ректора ВГУ. Тем не менее в региональном правительстве эту информацию журналистам не подтвердили.

Ранее в Воронеже по подозрению в получении взятки задержали начальника исправительной колонии.

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