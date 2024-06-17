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Стало известно о многомиллионных убытках ресторана дочери Меладзе

Shot: дочь Меладзе Софья потеряла 30 млн рублей на ресторане Omela

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Стало известно о многомиллионных убытках ресторана дочери певца Валерия Меладзе Софьи (Софико). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В 2023 году Меладзе открыла заведение Omela в Пожарском переулке в районе Хамовники в Москве, рядом был открыт бар с таким же названием.

По данным издания, в первый год работы убытки компании, на которую оформлена Omela, составили 29,2 млн рублей.

В 2024 году, уточняет издание, компании было отказано в государственной регистрации в ФНС из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия. Сотрудники ресторана подтвердили, что Софья Меладзе лично занимается развитием заведения и периодически там появляется.

10 июня Меладзе сообщила в личном блоге, что родила сына от своего возлюбленного Саввы Байбакова, за которого вышла замуж в сентябре 2022 года. О зяте певца практически ничего не известно, он ведет закрытый образ жизни.

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