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Фанаты сборной Шотландии избили девушку на Евро-2024

Фанаты сборной Шотландии избили жительницу Мюнхена на Евро-2024

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Kirsty Wigglesworth/AP

Болельщики сборной Шотландии избили жительницу Мюнхена перед матчем своей национальной команды против Германии на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает издание Tag24.

По информации источника, группа фанатов, прибывших из Северной Ирландии, нанесла удар ногой в спину 22-летней девушке, а также выкрикнула в ее адрес несколько оскорбительных выражений. После происшествия нарушители правопорядка были доставлены в отдел полиции, откуда спустя некоторое время были освобождены после внесения залога.

Встреча между Германией и Шотландией завершилась победой немецкой сборной со счетом 5:1.

Уже к перерыву хозяева турнира вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

Ранее английские и сербские фанаты подрались перед матчем Евро-2024.

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