Россиянка продала квартиру и дачу и отдала мошенникам 5,3 млн рублей

Штукатур из Воронежа взяла несколько кредитов, продала дачу и квартиру и перевела мошенникам более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С 60-летней жительницей Воронежа по телефону связались неизвестные, женщине сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Звонивший, представившийся сотрудником банка, рассказал, что необходимо обезопасить денежные средства и для этого оформить несколько кредитных заявок в различных банках.

Следуя инструкции собеседника, заявительница оформила потребительские кредиты в двух банках и, получив наличные денежные средства, перевела их на банковскую карту, которую ей указали.

В разговоре с аферистом россиянка упомянула, что продает дачу, мужчина порекомендовал ей получить средства от покупателя наличными и тоже отправить их на якобы безопасный счет. Спустя еще несколько дней, мошенник представился сотрудником Центробанка и заявил, что в суде рассматривается дело о передаче ее квартиры третьим лицам. Пенсионерку убедили продать жилье, вырученные средства она снова перевела аферистам.

Общий ущерб составил 5,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у семейной пары из Ульяновска 10 млн рублей.