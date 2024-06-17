В РФ предложили разрешить иностранное оборудование на электростанциях

В Минэнерго РФ предложили использовать иностранное оборудование при строительстве новых тепловых электростанций (ТЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

Отмечается, что в Минэнерго предложили снизить требования к локализации для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих, на фоне сложностей с поставками отечественных турбин и трансформаторов. Из-за задержек в поставках сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС в РФ часто смещаются.

Чиновники в Минэнерго считают, что использование иностранных комплектующих позволит снизить риски «на краткосрочном горизонте планирования».

До этого ТАСС сообщало, что объем поставок электроэнергии за рубеж из России сократился в январе-марте на 20,2% год к году, несмотря на рост общей выработки «Интер РАО» на 2,5%, до 35,99 млрд кВт/ч.

Ранее Новак велел оценить риски потери приоритета нефтепродуктов при ж/д перевозках.